Россиянка зарезала супруга из-за просьбы приготовить яичницу

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Женщина убила своего мужа за просьбу приготовить яичницу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Мурманской области в понедельник, 17 октября.

По данным ведомства, во время застолья пара начала ссориться из-за того, что мужчина попросил приготовить яичницу, а его жена отказалась это делать. После этого она нанесла не менее 10 ударов кухонным ножом по грудной клетке и животу мужа. Затем она позвонила сыну. Он приехал домой и вызвал скорую помощь. Мужчина скончался в больнице через неделю.

На судебном заседании женщина полностью признала вину по статье «Убийство», ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в исправительной колонии общего режима, говорится в сообщении.

Похожий инцидент произошел 8 октября в Улан-Удэ, где женщина убила своего сожителя, который попытался ее избить.