Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Россиянка зарезала супруга из-за просьбы приготовить яичницу

Лейла Алиева
Происшествия
Россиянка зарезала супруга из-за просьбы приготовить яичницу
Фото: Depositphotos

Женщина убила своего мужа за просьбу приготовить яичницу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Мурманской области в понедельник, 17 октября.

По данным ведомства, во время застолья пара начала ссориться из-за того, что мужчина попросил приготовить яичницу, а его жена отказалась это делать. После этого она нанесла не менее 10 ударов кухонным ножом по грудной клетке и животу мужа. Затем она позвонила сыну. Он приехал домой и вызвал скорую помощь. Мужчина скончался в больнице через неделю.

На судебном заседании женщина полностью признала вину по статье «Убийство», ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в исправительной колонии общего режима, говорится в сообщении.

Похожий инцидент произошел 8 октября в Улан-Удэ, где женщина убила своего сожителя, который попытался ее избить.

Мурманская область Следствие Убийства Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте