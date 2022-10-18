Появились подробности о ДТП с участием космонавта Артемьева в Подмосковье

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Россия, Московская область, городской округ Лосино-Петровский, рабочий посёлок Свердловский Карта всех событий

Появились подробности о ДТП с участием космонавта Олега Артемьева, которое произошло в Подмосковье. Об этом стало известно во вторник, 18 октября.

Артемьев активно сотрудничает со следствием и искренне соболезнует потерпевшему. Именно он вызвал для сбитого руководителя проекта ЦПК «Звездный городок» Анатолия Уронова скорую помощь.

По неподтвержденным данным, пострадавший в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения и перебегал дорогу в неположенном месте, создавая аварийную ситуацию.

Медосвидетельствование самого Артемьева показало, что космонавт на момент происшествия был трезв, сообщил Telegram-канал Daily Storm.

ДТП, о котором идет речь, произошло вечером в понедельник на территории рабочего поселка Свердловский в Подмосковье. Ранее сообщалось, что сбитый пешеход переходил проезжую часть в специально-оборудованном месте, но показания Артемьева этот факт опровергают.