Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперт дала советы по хранению продуктов

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт дала советы по хранению продуктов
Фото: Unsplash

Оптимальный вариант хранения — заморозка в порционных объемах. Об этом рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

Плодоовощная продукция должна храниться при температуре не выше плюс 4–6 градусов. Это может быть холодильник или подвальное помещение.

Раева напомнила, что свежие продукты могут ускорять процесс созревания, а также порчи других овощей и фруктов. Так, например, вместе со всем нельзя хранить яблоки, бананы, помидоры и перец, поскольку они выделяют этилен.

Что касается консервации, то здесь необходимо строго соблюдать рецептуру. Врагом ботулизма являются соль, сахар и уксус, поэтому не стоит уменьшать количество этих ингредиентов, передает «Радио 1».

Домашние консервы — дело непростое, но увлекательное. А еще они позволяют изрядно сэкономить. Как закатать банки правильно, «Вечерке» рассказала повар Татьяна Иваненко.

Правильное питание Консервы Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Все мнения
О проекте