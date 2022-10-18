Эксперт дала советы по хранению продуктов

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Оптимальный вариант хранения — заморозка в порционных объемах. Об этом рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

Плодоовощная продукция должна храниться при температуре не выше плюс 4–6 градусов. Это может быть холодильник или подвальное помещение.

Раева напомнила, что свежие продукты могут ускорять процесс созревания, а также порчи других овощей и фруктов. Так, например, вместе со всем нельзя хранить яблоки, бананы, помидоры и перец, поскольку они выделяют этилен.

Что касается консервации, то здесь необходимо строго соблюдать рецептуру. Врагом ботулизма являются соль, сахар и уксус, поэтому не стоит уменьшать количество этих ингредиентов, передает «Радио 1».

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