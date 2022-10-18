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Один человек погиб в результате ДТП в Новой Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Один человек погиб в результате ДТП в Новой Москве
Фото: Пресс-служба ГИБДД по городу Москве
Россия, Москва, поселение Щаповское, ЦКАД, 231-й километр Карта всех событий

В результате аварии на Центральной кольцевой автодороге погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции во вторник, 18 октября.

ДТП произошло на 231-м километре ЦКАД в Новой Москве. По предварительным данным, столкнулись два грузовика: водитель автомобиля FAW врезался в КамАЗ, следовавший в том же направлении, из-за нарушения дистанции. После этого иномарка врезалась в дорожное ограждение и завалилась на бок.

В результате ДТП водитель FAW скончался на месте от полученных травм.

Еще одна авария произошла на Киевском шоссе. Водитель маршрутного такси не справился с управлением, после чего микроавтобус перевернулся. Один человек погиб, еще шестеро пострадали.

Новая Москва ЦКАД Смерть ДТП грузовик
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