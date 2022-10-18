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Шесть человек пострадали в результате ДТП на Киевском шоссе

Степан Жирнов
Происшествия
Шесть человек пострадали в результате ДТП на Киевском шоссе
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Россия, Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 29-й километр Карта всех событий

Шесть человек пострадали в результате ДТП на 29 километре Киевского шоссе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 18 октября.

По ее словам, в момент аварии в салоне автомобиля находилось семь человек. Шесть из них пострадали, женщина 1987 года рождения погибла.

По данному факту столичная прокуратура проводит проверку и контролирует установление всех обстоятельств происшествия.

Авария, о которой идет речь, произошла во вторник, 18 октября. 40-летний водитель маршрутного такси марки «ГАЗ» не справился с управлением и перевернулся.

На место происшествия прибыл санитарный вертолет.

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