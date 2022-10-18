Нутрициолог Макарова пояснила, почему многие набирают лишний вес зимой

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Нутрициолог, специалист по здоровому питанию Анна Макарова пояснила, почему многие набирают лишние килограммы зимой.

Первая причина — это необходимость организма поддерживать тепло в холодное время года. Потребность в энергии возрастает.

Вторая важная причина — это недостаток солнечного света, от которого зависит наше настроение. Многие пытаются поднять себе настроение при помощи вкусной еды, сладостей.

Третья причина — снижение физической активности. Летом люди много времени проводят на прогулках, а зимой хочется посидеть дома. Гиподинамия способствует увеличению веса, передает aif.ru.

Ранее нутрициолог Наталья Нефедова назвала главную ошибку худеющих. Она заключается в резком уменьшении количества потребляемой пищи. Если организм получает мало калорий, то это может привести к замедлению обмена веществ, передает ФАН.

В некоторых случаях хлеб может быть крайне полезен для здоровья. Однако все зависит от конкретного человека. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова