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Приметы и советы

В Москве начали устанавливать датчики на деревьях, чтобы предсказать их падение

Лейла Алиева
Город
В Москве начали устанавливать датчики на деревьях, чтобы предсказать их падение
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

На столичных деревьях начали устанавливать специальные датчики, которые смогут предсказать их падение. Об этом сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский во вторник, 18 октября.

— Деревья во время аномальных явлений у нас падают и наносят ущерб автомобилям, рекламным щитам и кафе. Чтобы этого избежать, надо усиливать контроль над зелеными насаждениями. Лаборатория, открытая совместно с РУДН, сейчас начала оснащать деревья датчиками, чтобы контролировать через эти датчики информацию о состоянии деревьев и делать вывод: упадет дерево при следующем урагане или нет, — рассказал он.

В качестве пилотного проекта такие датчики установили примерно на 10–20 деревьях, расположенных на территории РУДН. В дальнейшем планируется оснастить такими датчиками деревья в центре города и во дворах жилых домов, передает агентство городских новостей «Москва».

Этой осенью в городе в рамках проекта «Наше дерево» было высажено более 6,6 тысячи деревьев. Уточняется, что саженцы появились на 18 природных территориях Москвы.

Деревья Москва падение
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