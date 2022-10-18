Москвич пообещал знакомой помочь продать машину и угнал ее

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Житель столицы пообещал своей знакомой из Подмосковья помочь с продажей автомобиля, после чего угнал машину. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь во вторник, 18 октября.

По ее словам, 35-летний подозреваемый забрал иномарку у своей знакомой и пообещал помочь ее продать. После этого мужчина перестал выходить на связь с потерпевшей. Вскоре после этого жительница Подмосковья обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Злоумышленника задержали в районе Крюково. Оперативники выяснили, что мужчина продал автомобиль за 1,4 миллиона рублей и потратил деньги по собственному усмотрению. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Еще один случай мошенничества был выявлен в столице. Мужчина украл у своего работодателя более семи миллионов рублей.