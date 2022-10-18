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«Все время будет холодать»: метеорологи рассказали, когда в Москве закончатся дожди

Рафаэль Залян

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Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
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«Все время будет холодать»: метеорологи рассказали, когда в Москве закончатся дожди
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сильные и продолжительные дожди в столичном регионе завершатся вечером 18 октября. Однако на протяжении всей недели в Москве и области будет преимущественно облачная погода с небольшими осадками. Об этом сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам синоптика, вероятность дождей сохранится до конца текущей недели.

— Сильные дожди завершатся уже сегодня, 18 октября. В остальные дни недели они будут локальными и непродолжительными, — уточнил собеседник «ВМ».

В свою очередь синоптик и метеоролог прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин подтвердил, что дождливая погода в мегаполисе связана с приходом в столичный регион теплого циклона:

— Сейчас мы находимся в теплом секторе циклона, который как раз принес в Москву осадки. И именно 18 октября можно назвать днем, когда наблюдаются самые интенсивные дожди. В текущие сутки может выпасть до 20 процентов месячной нормы осадков — 8–11 миллиметров.

По словам Ильина, уже в среду, 19 октября, интенсивность дождей несколько понизится. В четверг осадки будут локальными, ожидается похолодание и небольшие морозы в ночное время суток.

В пятницу и субботу ожидается сухая погода без осадков с прояснениями. А вот в воскресенье будет облачно с небольшими дождями. Температурный фон при этом начнет резко меняться, заверил собеседник «ВМ»:

— С каждым днем среднесуточная температура будет опускаться. Все время будет холодать. Если 18 октября столбики показывают 10–12 градусов днем, то уже завтра эти показатели опустятся до 8–10 градусов. В четверг и пятницу — 5–7 градусов.

Ночные температуры на текущей неделе достигнут нулевых показателей. В целом среднесуточная температура будет колебаться в пределах плюс 3–5 градусов.

Самые холодные дни недели — четверг и пятница, а самые теплые — выходные, заключил спикер.

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