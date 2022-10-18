Пенсионер зарезал жену в Подмосковье и спрятал ее тело на балконе

Фото: СК РФ

Пожилой житель Подмосковья зарезал свою жену и спрятал ее тело на балконе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 18 октября.

По ее словам, тело погибшей 85-летней женщины с ножевыми ранениями нашел родственник, который приехал навестить 75-летнего пенсионера в городе Орехово-Зуево. Мужчина пояснил гостю, что убил жену во время бытовой ссоры, после чего спрятал тело на балконе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Пенсионера задержали. На допросе у следователя подозреваемый полностью признал свою вину и рассказал обо всех обстоятельствах преступления.

В скором времени следствие попросит суд заключить мужчину под стражу.

Еще одно жестокое убийство произошло в Свердловской области. Двое подростков облили пенсионерку горючей жидкостью и подожгли. Пожилая женщина скончалась от полученных травм.