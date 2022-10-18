«ЕС показал, насколько он глуп»: британцы призвали Европу не вводить потолок цен на газ

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Жители Великобритании порекомендовали Евросоюзу обратить внимание на предложение президента РФ Владимира Путина и отказаться от потолка цен на газ. Свое мнение они выразили в комментариях к статье в издании Daily Express.

«ЕС покупает газ у китайцев по завышенным ценам, которые они покупали у России по заниженной цене. Они (европейцы — прим. «ВМ») никогда не меняются», — отметил один из читателей.

«Они также покупают американский СПГ в четыре раза дороже, чем на внутреннем рынке США», — написал второй.

«ЕС показал, насколько он глуп. Как вы можете заключить с поставщиком контракт, основанный на рыночных ценах, а затем заявить, что мы не платим, потому что это слишком дорого?» — задался вопросом третий.

По мнению еще одного пользователя, ЕС считает, что создаст угрозу для России при установлении потолка цен на газ, однако это лишь приведет к тому, что он лишит газа себя.

До этого стало известно, что Евросоюз пока не станет вводить потолок цен на газ из-за политических разногласий в странах объединения. При этом планируется предложить меры по борьбе с резким увеличением цен на энергоносители, но некоторые страны решили воздержаться от введения потолка цен на газ.