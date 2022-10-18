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Сотрудники полиции предотвратили разбойное нападение на бизнесмена в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Сотрудники полиции предотвратили разбойное нападение на бизнесмена в Подмосковье
Фото: Пресс-центр МВД России
Россия, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Сухарево Карта всех событий

Полицейские предотвратили вооруженное разбойное нападение на предпринимателя в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник, 18 октября.

По ее словам, оперативники получили информацию о том, что в подмосковной деревне Сухарево городского округа Мытищи на проживающего там бизнесмена и его жену готовится вооруженное нападение. По информации источника, злоумышленники планировали похитить деньги и ценности.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали троих сообщников в момент совершения преступления. С места происшествия изъято два ножа, пластиковые стяжки и другие вещественные доказательства, — сообщила Ирина Волк.

Видео: Пресс-центр МВД России

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Троих подозреваемых заключили под стражу. Их причастность к другим преступлениям проверяет полиция.

Дело о другом громком разбойном нападении завершилось обвинительным приговором в столице. Суд огласил наказание для мужчины, напавшего на вдову Градского.

Подмосковье Мытищи Московская область разбой МВД
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