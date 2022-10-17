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Суд вынес приговор напавшему на вдову Градского мужчине

Степан Жирнов
Происшествия
Суд вынес приговор напавшему на вдову Градского мужчине
Фото: shutterstock

Суд вынес приговор одному из напавших на вдову Александра Градского. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в понедельник, 17 октября.

По ее словам, подсудимого признали виновным по статье «Разбой». Наро-Фоминский городской суд отправил мужчину в колонию строгого режима на восемь лет и два месяца.

Нападение, о котором идет речь, произошло 16 января 2022 года. Подсудимый вместе с сообщниками устроили ДТП с автомобилем Марины Коташенко, вдовой Александра Градского. После чего, угрожая женщине предметом, похожим на оружие, заставили ее привезти преступников к ней домой и отдать сумку с крупной суммой денег. Ущерб превысил 100 миллионов рублей.

25 января официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиции удалось задержать одного из участников разбойного нападения на Марину Коташенко. В МВД рассказали, что им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения.

26 января подозреваемого отправили в СИЗО. Завершилось расследование по делу 21 июля.

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