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Завершено расследование уголовного дела одного из нападавших на жену Градского

Александр Афонин
Происшествия
Завершено расследование уголовного дела одного из нападавших на жену Градского
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Сотрудники Следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области окончили предварительное расследование уголовного дела в отношении одного из участников нападения на актрису Марину Коташенко. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в четверг, 21 июля.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий один из подозреваемых в разбое был задержан сотрудниками полиции. Ему предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 УК РФ. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, с автомобилем Коташенко совершил столкновение один из фигурантов дела. В результате участники группы начали угрожать актрисе и заставили поехать с ними к месту ее жительства. Там они похитили 100 миллионов рублей.

Отмечается, что уже установлены личности предполагаемых соучастников. На данный момент они находятся в международном розыске.

Уточняется, что инцидент случился 16 января. В тот день вдову умершего российского певца Александра Градского Марину Коташенко ограбили в Московской области. В СМИ появилась информация, что Коташенко стала жертвой подставного ДТП.

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