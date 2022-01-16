Вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей в Подмосковье

Фото: МВД

Вдову недавно умершего российского певца Александра Градского, актрису Марину Коташенко ограбили в Московской области. Об этом стало известно в воскресенье, 16 января.

Уточняется, что сумма ущерба составила порядка 100 миллионов рублей.

— Сегодня вечером совершено разбойное нападение на Марину Коташенко, вдову Градского. Предварительная сумма ущерба — 100 миллионов рублей, — передает РИА Новости сообщение источника в правоохранительных органах.

В СМИ появилась информация, что Коташенко стала жертвой подставного ДТП. После этого в ее автомобиль сели трое мужчин и приказали ехать домой, угрожая оружием. Там они забрали у актрисы деньги.

Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Он был наставником проекта «Голос» Первого канала — сначала с 2012 по 2015 год, а в 2017 году вернулся на проект.

После смерти певца адвокат Сергей Жорин рассказал, кто может претендовать на богатое наследство умершего музыканта и наставника проекта Первого канала «Голос» Александра Градского.

Однако позже стало известно, что артист оставил после себя крупные задолженности по налогам. По информации СМИ, музыкант якобы должен заплатить государству 523 тысячи рублей. Из них 27 тысяч рублей составляет налог на землю, а 43 тысячи — транспортный. Однако наиболее крупная сумма приходится на имущественный налог — 363 тысячи рублей. Уточнялось, что в прошлом году музыкант приобрел дорогостоящий объект недвижимости.