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Умер певец и композитор Александр Градский

Юлия Курганова

Общество
Умер певец и композитор Александр Градский
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Скончался народный артист России, певец и композитор Александр Градский. Ему было 72 года. Об этом сообщили в воскресенье, 28 ноября, в Telegram-канале «112».

Уточняется, что артист умер в больнице в 2:10.

26 ноября сообщалось, что Градский был госпитализирован с инсультом. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса. Отмечается, что артист почти перестал вставать и жаловался на боли в ногах. Медики оценивали его состояние как тяжелое.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ. В последние годы музыкант был наставником в телешоу Первого канала «Голос».

Смерть Александр Градский
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