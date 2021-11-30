Юрист рассказал, кому может достаться многомиллионное наследство Градского

Фото: Youtube / Документальное кино на Первом

Адвокат Сергей Жорин рассказал, кто может претендовать на богатое наследство умершего музыканта и наставника проекта Первого канала «Голос» Александра Градского. По словам юриста, артист, вероятнее всего, составил завещание перед уходом из жизни.

Жорин отметил, что одну из главных ролей в распределении имущества Градского будет играть его семейное положение. Если он не был женат на Марине Коташенко, то наследство достанется детям композитора. Его спутница сможет получить недвижимость только в случае нетрудоспособности или иждивения.

Если брак был официально оформлен, то наследство разделят между женой и детьми Градского. В этом случае вдова сможет претендовать на половину совместного имущества.

— Предположу, зная Градского как очень мудрого человека, что было завещание. В этом случае все имущество покойного будет поделено согласно его воле за единственным исключением — несовершеннолетние дети, даже если они не включены в завещание, все равно имеют право на так называемую обязательную долю, — цитирует ФАН слова Жорина.

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Артист умер в больнице в 02:10 по московскому времени. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Прощание с Александром Градским состоится в среду, 1 декабря, в театре «Градский холл» в Москве.