Названа причина смерти Александра Градского

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Инфаркт головного мозга стал причиной смерти народного артиста России Александра Градского. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 28 ноября.

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72-х лет. Артист умер в больнице в 02:10 по московскому времени.

26 ноября сообщалось, что Градский был госпитализирован с инсультом. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса. Отмечается, что артист почти перестал вставать и жаловался на боли в ногах. Медики оценивали его состояние как тяжелое.

Также в последних двух выпусках шоу «Голос» на Первом канале музыкант и наставник Александр Градский плохо себя чувствовал. На съемках этапа шоу «Поединки» народный артист вяло разговаривал, подпирал голову рукой и был предельно спокоен. Немногословность удивила постоянных зрителей «Голоса», которые за многие годы существования проекта привыкли к длинным и содержательным комментариям мэтра.

Александр Градский — советский и российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году он получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ. В последние годы музыкант был наставником в телешоу Первого канала «Голос».