Стали известны подробности состояния Градского в последние две недели перед смертью

Фото: facebook/alexandergradsky

В последних двух выпусках шоу «Голос» на Первом канале музыкант и наставник Александр Градский плохо себя чувствовал. На это обратили внимание поклонники композитора и программы, однако, руководство телеканала тогда не объяснило ситуацию.

На съемках этапа шоу «Поединки» народный артист вяло разговаривал, подпирал голову рукой и был предельно спокоен. Немногословность удивила постоянных зрителей «Голоса», которые за многие годы существования проекта привыкли к длинным и содержательным комментариям мэтра.

Также в студии для Александра Градского установили вентилятор с холодным воздухом и разобрали платформу перед ним. При этом операторы снимали лишь общие планы, а коллеги музыканта Дмитрий Билан, Пелагея и Леонид Агутин делали вид, что будто не замечают плохого самочувствия наставника.

Фото: youtube.com/watch?v=SlWd73Tdy8U

Однако поклонники обратили внимание на заметные ухудшения состояния здоровья артиста.

«Видно, что Александр Борисович себя очень плохо чувствует. Надеюсь, врачи за кулисами есть и в нужную минуту ему помогут. Преклоняюсь перед волей А.Б., он патриот своего дела», «Уважаемые продюсеры «Голоса», обратите, пожалуйста внимание на Градского. Александр Борисович выглядит очень усталым и может быть не вполне здоровым. Этого по настоящему грандиозного музыканта надо беречь!», — написали тогда зрители.

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72-х лет. Артист умер в больнице в 02:10 по московскому времени.

26 ноября сообщалось, что Градский был госпитализирован с инсультом. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса. Отмечается, что артист почти перестал вставать и жаловался на боли в ногах. Медики оценивали его состояние как тяжелое.

Александр Градский — советский и российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году он получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ. В последние годы музыкант был наставником в телешоу Первого канала «Голос».