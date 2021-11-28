Стали известны подробности состояния Градского в последние две недели перед смертью
В последних двух выпусках шоу «Голос» на Первом канале музыкант и наставник Александр Градский плохо себя чувствовал. На это обратили внимание поклонники композитора и программы, однако, руководство телеканала тогда не объяснило ситуацию.
На съемках этапа шоу «Поединки» народный артист вяло разговаривал, подпирал голову рукой и был предельно спокоен. Немногословность удивила постоянных зрителей «Голоса», которые за многие годы существования проекта привыкли к длинным и содержательным комментариям мэтра.
Также в студии для Александра Градского установили вентилятор с холодным воздухом и разобрали платформу перед ним. При этом операторы снимали лишь общие планы, а коллеги музыканта Дмитрий Билан, Пелагея и Леонид Агутин делали вид, что будто не замечают плохого самочувствия наставника.
Однако поклонники обратили внимание на заметные ухудшения состояния здоровья артиста.
«Видно, что Александр Борисович себя очень плохо чувствует. Надеюсь, врачи за кулисами есть и в нужную минуту ему помогут. Преклоняюсь перед волей А.Б., он патриот своего дела», «Уважаемые продюсеры «Голоса», обратите, пожалуйста внимание на Градского. Александр Борисович выглядит очень усталым и может быть не вполне здоровым. Этого по настоящему грандиозного музыканта надо беречь!», — написали тогда зрители.
О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72-х лет. Артист умер в больнице в 02:10 по московскому времени.
26 ноября сообщалось, что Градский был госпитализирован с инсультом. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса. Отмечается, что артист почти перестал вставать и жаловался на боли в ногах. Медики оценивали его состояние как тяжелое.
Александр Градский — советский и российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году он получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ. В последние годы музыкант был наставником в телешоу Первого канала «Голос».