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Стали известны дата и место прощания с Александром Градским

Виктория Сикерина

Общество
Стали известны дата и место прощания с Александром Градским
Фото: Pexels
Россия, Москва, улица Коровий Вал, 3с1 Карта всех событий

Траурную церемонию прощания с народным артистом России и музыкантом Александром Градским планируют провести в среду, 1 декабря, в театре «Градский холл» в Москве. Об этом сообщило ТАСС в воскресенье, 28 ноября.

Смерть Александра Градского

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Артист умер в больнице в 02:10 по московскому времени.

Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Позже в пресс-службе Первого канала сообщили, что юбилейный, десятый сезон шоу «Голос» на Первом канале продолжится в память о народном артисте России Александре Градском.

Также мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким умершего Александра Градского. Глава города отметил, что на песнях музыканта выросло несколько поколений слушателей, которых покорила «незабываемая энергетика его голоса».

Помимо этого, председатель комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что памятную табличку в честь музыканта, народного артиста России и наставника шоу «Голос» на Первом канале могут установить в столице.

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