Показ шоу «Голос» на Первом канале продолжится в память об Александре Градском

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Юбилейный, десятый сезон шоу «Голос» на Первом канале продолжится в память о народном артисте России Александре Градском. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала в воскресенье, 28 ноября.

Уточняется, что музыкант до последнего принимал участие в репетициях и съемках шоу вопреки плохому самочувствию. Для Градского было принципиально важно подготовить своих подопечных к новым выпускам программы.

— Даже когда съемочная группа уговаривала наставника ограничить нагрузку и отдохнуть, Градский оставался на площадке. Его последние работы, созданные совместно с участниками проекта, еще только выйдут в эфир. Мы считаем своим долгом довести 10-й сезон «Голоса» до конца в память об Александре Борисовиче, — заявили в пресс-службе.

Формат проведения финальных выпусков программы определят позже, говорится в сообщении.

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Артист умер в больнице в 02:10 по московскому времени.

Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Александр Градский — советский и российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году он получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ. В последние годы музыкант был наставником в телешоу Первого канала «Голос».