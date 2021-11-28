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Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского

Виктория Сикерина

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Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким умершего народного артиста России и наставника шоу «Голос» на Первом канале Александра Градского.

Глава города отметил, что на песнях музыканта выросло несколько поколений слушателей, которых покорила «незабываемая энергетика его голоса».

— Ушел из жизни легендарный певец и композитор Александр Градский... Для многих российских музыкантов Александр Борисович был наставником, а созданный им в Москве театр «Градский Холл» стал одной из ярких точек на культурной карте столицы. Искреннее сочувствие родным, близким и всем поклонникам таланта этого замечательного человека, — написал Сергей Собянин на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Артист умер в больнице в 02:10 по московскому времени.

Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Позже в пресс-службе Первого канала сообщили, что юбилейный десятый сезон шоу «Голос» на Первом канале продолжится в память о народном артисте России Александре Градском.

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