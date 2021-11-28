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Памятную табличку в честь Александра Градского могут установить в Москве

Виктория Сикерина

Общество
Памятную табличку в честь Александра Градского могут установить в Москве
Фото: youtube.com/watch?v=KAFSQmG3cTk

Памятную табличку в честь музыканта, народного артиста России и наставника шоу «Голос» на Первом канале могут установить в столице. Об этом заявил председатель комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов в воскресенье, 28 ноября, пишет ТАСС.

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Артист умер в больнице в 02:10 по московскому времени.

Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

26 ноября сообщалось, что Градский был госпитализирован с инсультом. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса. Отмечается, что артист почти перестал вставать и жаловался на боли в ногах. Медики оценивали его состояние как тяжелое.

Также в последних двух выпусках шоу «Голос» на Первом канале музыкант и наставник Александр Градский плохо себя чувствовал. На съемках этапа шоу «Поединки» народный артист вяло разговаривал, подпирал голову рукой и был предельно спокоен. Немногословность удивила постоянных зрителей «Голоса», которые за многие годы существования проекта привыкли к длинным и содержательным комментариям мэтра.

Александр Градский — советский и российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году он получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ. В последние годы музыкант был наставником в телешоу Первого канала «Голос».

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