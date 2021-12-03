Крупные долги по налогам обнаружились после смерти у Александра Градского

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Ушедший из жизни Александр Градский оставил после себя крупные задолженности по налогам. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщила «Комсомольская правда».

По информации издания, музыкант якобы должен заплатить государству 523 тысячи рублей. Из них 27 тысяч рублей составляет налог на землю, а 43 тысячи — транспортный.

Однако наиболее крупная сумма приходится на имущественный налог — 363 тысячи рублей. Как предполагает «КП», в прошлом году музыкант приобрел дорогостоящий объект недвижимости.

В декларации за 2020 года Градский указывал в качестве собственности квартиру в столице площадью 172 квадратных метра, два дома общей площадью более 1000 «квадратов» каждый, а также девять земельных участков, несколько строений и три машины марок «Мерседес», «Лексус» и «Линкольн». Также музыкант декларировал доход в размере 4,2 миллиона рублей.

Согласно российскому законодательству, погасить долги по налогам теперь придется наследникам народного артиста.

До сих пор неизвестно, оставил ли Градский завещание. Наследниками первой очереди являются его жена Марина Коташенко и четверо детей — 40-летний Даниил, 35-летняя Мария, семилетний Александр и трехлетний Иван.

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Артист умер в больнице в 02:10 по московскому времени. Причиной стал инфаркт головного мозга. Прощание с Градским состоялось в среду, 1 декабря, в театре «Градский Холл» в Москве. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.

29 ноября врио художественного руководителя театра «Градский Холл» был назначен Алексей Рыбников. Он является председателем совета Союза композиторов России и лауреатом Государственной премии России. Рыбников создал множество музыкальных произведений, в том числе рок-оперу «Юнона и Авось».