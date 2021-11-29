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Худруком театра «Градский Холл» временно назначили Алексея Рыбникова

Иван Юминов

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Худруком театра «Градский Холл» временно назначили Алексея Рыбникова
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Врио художественного руководителя театра «Градский Холл» назначен Алексей Рыбников. Об этом сообщили в столичном департаменте культуры в понедельник, 29 ноября.

— Обязанности художественного руководителя Московского театрально-концертного музыкального объединения под руководством А. Градского временно возложены на народного артиста России, композитора Алексея Львовича Рыбникова, художественного руководителя Московской государственной творческой мастерской под руководством Алексея Рыбникова, — говорится в сообщении.

Рыбников является председателем совета Союза композиторов России и лауреатом Государственной премии России. Он создал множество музыкальных произведений, в том числе рок-оперу «Юнона и Авось», отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

28 ноября стало известно о смерти певца и композитора Александра Градского. Артист ушел из жизни в возрасте 72 лет.

Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Церемония прощания с артистом пройдет 1 декабря в театре «Градский холл».

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким Градского. Глава города отметил, что на песнях музыканта выросло несколько поколений слушателей, которых покорила «незабываемая энергетика его голоса».

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