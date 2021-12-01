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Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве

Анастасия Колоскова

Общество
Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве
Фото: facebook/alexandergradsky

Певца и композитора Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом сообщили в театре «Градский Холл».

Прощание с народным артистом состоялось в театре «Градский Холл», художественным руководителем которого он был в течение семи последних лет. Церемонию посетили Лев Лещенко, Алексей Рыбников, Александр Розенбаум, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, пианист Сергей Жилин, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский и многие другие.

У Градского остались 37-летняя жена и двое маленьких детей семи и трех лет. Также у музыканта есть двое взрослых наследников от первого брака — Мария и Даниил.

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Артист умер в больнице в 02:10 по московскому времени. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Свои соболезнования в связи с уходом из жизни Александра Градского выразили президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, певица Пелагея, композитор Игорь Крутой, Дмитрий Билан, Иосиф Пригожин, а также участники шоу «Голос».

29 ноября врио художественного руководителя театра «Градский Холл» был назначен Алексей Рыбников. Он является председателем совета Союза композиторов России и лауреатом Государственной премии России. Рыбников создал много музыкальных произведений, в том числе рок-оперу «Юнона и Авось».

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