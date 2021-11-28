Владимир Путин выразил соболезнования по поводу смерти Александра Градского

Фото: facebook/alexandergradsky

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью народного артиста России Александра Градского. Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Телеграмму глава государства направил родным и близким музыканта, который скончался минувшей ночью .

— Президент выразил глубокие соболезнования, — приводит слова Пескова РИА Новости.

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Артист умер в больнице в 02:10 по московскому времени.

Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Позже в пресс-службе Первого канала сообщили, что юбилейный, десятый сезон шоу «Голос» на Первом канале продолжится в память об ушедшем народном артисте России.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким певца и композитора. Глава города отметил, что на песнях музыканта выросло несколько поколений слушателей, которых покорила «незабываемая энергетика его голоса».

Помимо этого, председатель комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что памятную табличку в честь народного артиста России и наставника шоу «Голос» на Первом канале могут установить в столице.

Прощание с Александром Градским состоится в среду, 1 декабря, в театре «Градский холл» в Москве.