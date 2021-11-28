«Огромная несправедливость»: Игорь Крутой — о смерти Александра Градского

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Александр Градский мечтал вырастить детей и был счастливым отцом, и уход его из жизни — это большая несправедливость. Об этом «Вечерней Москве» рассказал народный артист России, музыкальный продюсер и композитор Игорь Крутой, комментируя смерть Градского.

По словам Крутого, он и большая часть артистов эстрады выросли на произведениях Александра Борисовича:

— Ушел большой талант, ушел Градский… Большая и лучшая часть наших артистов выросла на его таланте, на его голосе, на его песнях — начиная с «Романса о влюбленных» и других композиций. И это большая несправедливость, потому что он талантливый певец и композитор гениальный, и бесподобный отец маленьких детей, которых он так мечтал вырастить и поставить на ноги. Но судьба по-другому распорядилась, и в этом есть огромная несправедливость.

Собеседник «ВМ» отметил, что с поклонниками композитора навсегда останутся его бессмертные песни.

— Большое видится на расстоянии, — заключил Крутой.

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Артист умер в больнице в 02:10 по московскому времени.

26 ноября сообщалось, что музыкант был госпитализирован с инсультом. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19. Отмечается, что артист почти перестал вставать и жаловался на боли в ногах. Медики оценивали его состояние как тяжелое.

Также в последних двух выпусках шоу «Голос» на Первом канале музыкант и наставник Александр Градский плохо себя чувствовал. На съемках этапа шоу «Поединки» народный артист вяло разговаривал, подпирал голову рукой и был предельно спокоен. Немногословность удивила постоянных зрителей «Голоса», которые за многие годы существования проекта привыкли к длинным и содержательным комментариям мэтра.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ. В последние годы музыкант был наставником в телешоу Первого канала «Голос».