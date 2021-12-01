Церемония прощания с Градским завершилась в Москве

Фото: facebook/alexandergradsky

В столичном театре «Градский холл» завершилась церемония прощания с народным артистом Александром Градским.

Пришедшие проститься с маэстро возложили цветы к его гробу. Очередь из поклонников, желающих проводить певца и композитора в последний путь, растянулась на много метров от входа в театр.

Старшие дети музыканта Мария и Даниил поблагодарили всех пришедших. Ученики и коллеги Градского пообещали, что сделают все, для того чтобы театр продолжил работу.

Церемонию прощания посетили Лев Лещенко, Алексей Рыбников, Александр Розенбаум, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, пианист Сергей Жилин, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский и многие другие, пишет РИА Новости.

Пришедшие на прощание поклонники творчества Градского назвали его легендой, человеком-эпохой и глыбой русского рока.

— Он боролся с пошлостью в искусстве держал планку нравственности. Это главное для меня в его искусстве. Его верность этому призванию нести свет людям. Он это нес своим творчеством и всем своей жизнью, своим поведением, — цитирует почитателя таланта Градского Пятый канал.

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Артист умер в больнице в 02:10 по московскому времени. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Свои соболезнования в связи с уходом из жизни певца и композитора Александра Градского выразили президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, певица Пелагея, композитор Игорь Крутой, Дмитрий Билан, Иосиф Пригожин, а также участники шоу «Голос».

29 ноября врио художественного руководителя театра «Градский Холл» был назначен Алексей Рыбников. Он является председателем совета Союза композиторов России и лауреатом Государственной премии России. Рыбников создал много музыкальных произведений, в том числе рок-оперу «Юнона и Авось».