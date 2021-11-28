«Наставник не в проекте, а в жизни»: Пелагея трогательно простилась с Градским

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российская певица и наставница шоу «Голос» на Первом канале Пелагея эмоционально отреагировала на смерть народного артиста России и коллеги Александра Градского.

Артистка назвала мэтра «порядочным, принципиальным и бескомпромиссным» человеком, каким и должен быть настоящий музыкант.

— Дорогой наш, самый важный, самый главный Наставник... Не в проекте, а в жизни... Сегодня Мастер закончил свой путь на Земле. Но никогда, НИКОГДА не стихнет его удивительный, поднимающий до вершин ГОЛОС, — искренне написала Пелагея.

Также она призналась, что работать с Александром Градским и быть его учеником — великое счастье.

— Наш недосягаемый и родной Александр Борисович, мы любили, любим и будем любить Вас. Как любят Родину — ВСЕГДА. Спасибо, что были здесь и так щедро делились СОБОЙ, — заключила Пелагея на официальной странице в социальной сети Instagram.

До этого Дмитрий Билан выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского. В личном блоге Билан вспомнил яркие моменты, которые произошли за последние 10 лет на съемочной площадке программы. По словам артиста, Градский стал для него отцом, с которым они ругались и мирились, спорили и смеялись.

Смерть Александра Градского

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Артист умер в больнице в 02:10 по московскому времени.

Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Позже в пресс-службе Первого канала сообщили, что юбилейный, десятый сезон шоу «Голос» на Первом канале продолжится в память о народном артисте России Александре Градском