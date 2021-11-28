«Он ушел в лучший мир»: Билан поделился воспоминаниями о Градском

Фото: instagram.com/bilanofficial

Российский певец и наставник шоу «Голос» на Первом канале Дмитрий Билан выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России и коллеги Александра Градского.

В личном блоге Билан вспомнил яркие моменты, которые произошли за последние 10 лет на съемочной площадке программы. По словам артиста, Градский стал для него отцом, с которым они ругались и мирились, спорили и смеялись.

— В лучший мир, Александр Борисович! Мы, я вас любим... Столько всего было, и моя мама говорила: «Не ругайся с ним!» Но он гениальный, он абсолют и принцип — редкий человек. Столько лет рядом, всегда как отец и сын. Бывало, ругались и мирились, сидели все вместе в одной гримерке, спорили, смеялись, он нам рассказывал много интересного из своей насыщенной жизни, — написал Билан.

Также певец вспомнил о знакомстве с Александром Градским. Это случилось, когда Диме Билану было 16–17 лет. А после, уже в зрелом возрасте, мэтр вспоминал артиста исключительно юным.

— Родной человек! Тяжело расставаться, но я знаю и верю, что он ушел в лучший мир. А я, видимо, чувствовал и прощался. Прощайте, Александр Борисович! В добрый путь! Я знаю, что вы рядом, — заключил Билан на странице в социальной сети Instagram.

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Артист умер в больнице в 02:10 по московскому времени.

Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Позже в пресс-службе Первого канала сообщили, что юбилейный десятый сезон шоу «Голос» на Первом канале продолжится в память о народном артисте России Александре Градском.