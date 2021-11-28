«Ком в горле»: участники шоу «Голос» эмоционально отреагировали на смерть Градского

Шоу «Голос» / Фото: facebook.com/voice1tv

Участники юбилейного, десятого сезона шоу «Голос» на Первом канале вспомнили об ушедшем из жизни народном артисте России и наставнике проекта Александре Градском. Подопечные назвали музыканта «настоящим героем» и «великим профессионалом».

Участница шоу Татьяна Качурина призналась, что до сих пор не может поверить в смерть учителя.

— Ком в горле... Мы не так давно созванивались, репетируя новую песню. Последнее, что он мне сказал: «Ну все, пока, зайка. Учись, пока я жив». Я не могу в это поверить. Он умер, — написала певица.

Также подопечная Пелагеи в десятом сезоне «Голоса» Дарья Копейкина не смогла сдержать эмоций. Она запомнила Александра Градского улыбающимся и счастливым.

— Мы виделись 18 ноября, он улыбался, иногда смеялся, и ему было намного лучше, чем на съемках «Поединков». Александр Борисович — настоящий герой. Мы все очень переживали, — отметила она.

По словам Дарьи Копейкиной, во время съемок этапа «Поединки» ведущий Дмитрий Нагиев постоянно спрашивал у Александра Градского, сможет ли он прокомментировать выступление. Вопреки плохому самочувствию, мэтр всегда делал это, передает РИА Новости слова участников.

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Артист умер в больнице в 02:10 по московскому времени.

Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Позже в пресс-службе Первого канала сообщили, что юбилейный, десятый сезон шоу «Голос» на Первом канале продолжится в память о народном артисте России Александре Градском.