«Ушла эпоха, ушел друг и гениальный музыкант»: Пригожин отреагировал на смерть Александра Градского

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Ушла целая эпоха, ушел друг и гениальный музыкант. Так в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал смерть Александра Градского Иосиф Пригожин:

— Да что тут сказать. Больно и страшно осознавать, что эту планету год за годом покидают лучшие, что больше нет тех, на кого можно опереться и профессионально, и по-дружески. Александр Борисович — это великая эпоха в нашей культуре, это гений, это друг и близкий человек. Он открыл такие прекрасные произведения всем нам, его гениальные песни не устаревают.

Пригожин признался, что знал о нелегком состоянии музыканта и в последнее время поддерживал с Градским связь исключительно по телефону:

— Он болел, но мы созванивались. И вот все никак не могли встретиться из-за этой дурацкой пандемии. Мне так жаль и так больно понимать, что еще один свет нашего искусства погас. Вечная память…

Народный артист РФ, певец и композитор Александр Градский скончался в воскресенье, 28 ноября. Умер артист в больнице в 2:10.

26 ноября сообщалось, что Градский был госпитализирован с инсультом. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19. Отмечается, что артист почти перестал вставать и жаловался на боли в ногах. Медики оценивали его состояние как тяжелое.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ. В последние годы музыкант был наставником в телешоу Первого канала «Голос».