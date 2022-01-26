Подозреваемого в нападении на вдову Градского отправили в СИЗО

Фото: Прокуратура Московской области

Обвиняемого в разбойном нападении на вдову Александра Градского в Наро-Фоминске заключили под стражу. Об этом «Вечерней Москве» сообщила глава пресс-службы региональной прокуратуры Наталия Григорьева в среду, 26 января.

— С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 27-летнего обвиняемого в разбойном нападении на вдову Александра Градского в Наро-Фоминске меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 марта, — рассказала представитель ведомства.

Видео: Прокуратура МО

Ограбление Марины Коташенко

Вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей. 16 января в СМИ появилась информация, что Коташенко стала жертвой подставного ДТП. Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову артиста.

В разговоре с «Вечерней Москвой» криминалист, бывший сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов предположил, что ограбление могло быть инсценировкой. Пойти на такой шаг, утверждает он, Марина Коташенко могла, чтобы скрыть часть имущества покойного супруга.

25 января официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиции удалось задержать одного из участников разбойного нападения на Марину Коташенко. В МВД рассказали, что им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения.

Позже представитель Марины Коташенко юрист Александр Добровинский заявил, что личности всех участников разбойного нападения на вдову Александра Градского уже известны.

Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Он был наставником проекта «Голос» Первого канала — сначала с 2012 по 2015 год, а в 2017 году вернулся в проект.