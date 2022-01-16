Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову Градского

Фото: Сайт Генеральной прокуратуры РФ

Прокуратура Московской области поставила на контроль ход расследования дела о нападении на вдову музыканта Александра Градского Марину Коташенко. Об этом сообщается в воскресенье, 16 января, на сайте региональной прокуратуры.

По предварительным данным, в Наро-Фоминске неустановленные лица угрожали актрисе предметом, похожим на оружие, и забрали у нее крупную сумму денег.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности злоумышленников.

Сообщалось, что вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей. В СМИ появилась информация, что Коташенко стала жертвой подставного ДТП.

Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Он был наставником проекта «Голос» Первого канала — сначала с 2012 по 2015 год, а в 2017 году вернулся на проект.

После смерти певца адвокат Сергей Жорин рассказал, кто может претендовать на богатое наследство умершего музыканта и наставника проекта Первого канала «Голос» Александра Градского.

Однако позже стало известно, что артист оставил после себя крупные задолженности по налогам. По информации СМИ, музыкант якобы должен заплатить государству 523 тысячи рублей. Из них 27 тысяч рублей составляет налог на землю, а 43 тысячи — транспортный. Однако наиболее крупная сумма приходится на имущественный налог — 363 тысячи рублей. Уточнялось, что в прошлом году музыкант приобрел дорогостоящий объект недвижимости.