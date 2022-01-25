Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Полиция задержала одного из участников разбойного нападения на вдову Градского

Илья Ашуров

Происшествия
Полиция задержала одного из участников разбойного нападения на вдову Градского
Фото: Instagram / aborgradsky

Полиция задержала одного из участников разбойного нападения на вдову Александра Градского. Об этом во вторник, 25 января, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Полицейскими задержан один из предполагаемых участников разбойного нападения на женщину в Наро-Фоминском городском округе «Сотрудниками полиции задержан один из предполагаемых участников разбойного нападения, совершенного на территории Наро-Фоминского городского округа. Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения, — рассказала Волк.

Она также добавила, что полиция продолжает розыск остальных участников ограбления.

Ограбление Марины Коташенко

Вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей. 16 января в СМИ появилась информация, что Коташенко стала жертвой подставного ДТП. Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову артиста.

В разговоре с «Вечерней Москвой» криминалист, бывший сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов предположил, что ограбление могло быть инсценировкой. Пойти на такой шаг, утверждает он, Марина Коташенко могла, чтобы скрыть часть имущества покойного супруга.

Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Он был наставником проекта «Голос» Первого канала — сначала с 2012 по 2015 год, а в 2017 году вернулся в проект.

Читайте также:
Александр Градский Московская область МВД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем нужны военные учения России и Белоруссии

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Виктор Похмелкин
Виктор Похмелкин

Закон надо бы пересмотреть

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Зачем пытаются «разбудить лихо»

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Homo sapiens — кто это?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Все мнения
О проекте