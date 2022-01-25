Полиция задержала одного из участников разбойного нападения на вдову Градского

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Полиция задержала одного из участников разбойного нападения на вдову Александра Градского. Об этом во вторник, 25 января, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Полицейскими задержан один из предполагаемых участников разбойного нападения на женщину в Наро-Фоминском городском округе «Сотрудниками полиции задержан один из предполагаемых участников разбойного нападения, совершенного на территории Наро-Фоминского городского округа. Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения, — рассказала Волк.

Она также добавила, что полиция продолжает розыск остальных участников ограбления.

Ограбление Марины Коташенко

Вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей. 16 января в СМИ появилась информация, что Коташенко стала жертвой подставного ДТП. Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову артиста.

В разговоре с «Вечерней Москвой» криминалист, бывший сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов предположил, что ограбление могло быть инсценировкой. Пойти на такой шаг, утверждает он, Марина Коташенко могла, чтобы скрыть часть имущества покойного супруга.

Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Он был наставником проекта «Голос» Первого канала — сначала с 2012 по 2015 год, а в 2017 году вернулся в проект.