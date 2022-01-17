«Путается в показаниях»: ограбление вдовы Градского могло быть подстроено

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Ограбление вдовы Александра Градского могло быть подстроено. Пойти на такой шаг Марина Коташенко могла, чтобы скрыть часть имущества покойного супруга. Подобную точку зрения высказал в разговоре с «Вечерней Москвой» криминалист, бывший сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов.

По его мнению, в деле с нападением на вдову Градского имеются неточности. Так, у вдовы Градского якобы были все шансы спасти себя от напавших злоумышленников.

— Они сели в ее машину, она привезла их не просто в какой-то там поселок, а в элитный район, который охраняется сотрудниками ЧОП. Они быстро среагировали бы, если бы женщина подала хоть какой-то сигнал — жест или крик, чего не было сделано. Вместо этого Коташенко запускает их в свой дом, отдает из тайника наличку и спокойно отпускает. И сообщает о случившемся спустя семь часов. Не через час и не через два, а через целых семь часов, чтобы злоумышленники могли скрыться, — размышляет собеседник «ВМ».

По мнению криминалиста, Коташенко могла подстроить ограбление, чтобы «скрыть денежные средства от наследственной массы».

— Мы все знаем, что в семье Градских идет раздел имущества, поэтому она вполне могла именно с целью сокрытия денежных средств инсценировать все. Просто ни один грамотный преступник не будет себя обрекать на такой риск и заезжать на охраняемую территорию, так как есть большая вероятность попасться. А они действовали, будто им зеленый свет дали на эти действия, — отметил Игнатов.

Также эксперт добавил, что вдове Градского может грозить ответственность уголовного характера за дачу ложных показаний.

Предположения Игнатова поддерживает и ряд СМИ. Так, по данным Telegram-канала «112», полиция проверят версию о том, что ограбление вдовы Александра Градского было подстроено. Связано это с тем, что Марина Коташенко «путается в показаниях».

По данным источника «ВМ», заявление в полицию она написала спустя почти семь часов после предполагаемого ограбления.

Охранник коттеджного поселка, где проживает вдова Градского, сообщил, что в день преступления в салоне машины он видел только ее, в то время как из показаний следует, что Коташенко под давлением нападавших привезла их на своей машине в поселок.

Ограбление Марины Коташенко

Вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей. В СМИ появилась информация, что Коташенко стала жертвой подставного ДТП. Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову артиста.

Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Он был наставником проекта «Голос» Первого канала — сначала с 2012 по 2015 год, а в 2017 году вернулся на проект.