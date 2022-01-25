«Все нападавшие уже известны»: адвокат Коташенко прокомментировал задержание одного из грабителей

Фото: Instagram/aborgradsky

Личности всех участников разбойного нападения на вдову Александра Градского уже известны. Об этом во вторник, 25 января, «Вечерней Москве» сообщил представитель Марины Коташенко юрист Александр Добровинский.

По его словам, процедура опознания преступника прошла еще до его задержания. В настоящее время полиции известны все участники ограбления.

Добровинский также отметил, что вдова артиста сообщила об ограблении спустя два часа, а не шесть или семь. Распространяемая в СМИ информация об инсценировке ограбления является ложью и частью кампании по дискредитации Марины Коташенко.

— Так просто оставить человека в покое нельзя. Надо его смешать с дерьмом. Например, один адвокат (имя опущено — прим. «ВМ») придумал, что она сама это инсценировала. А потом все журналисты это подхватили, — сказал юрист.

Он также отметил, что правоохранители сработали быстро и хорошо.

— Молодцы. Я не знаю, найдут они деньги или нет. Это уже отдельная вещь. Но пока что все хорошо, — заключил собеседник «ВМ».

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиции удалось задержать одного из участников разбойного нападения на Марину Коташенко. В МВД рассказали, что им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения.

Ограбление Марины Коташенко

Вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей. 16 января в СМИ появилась информация, что Коташенко стала жертвой подставного ДТП. Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову артиста.

В разговоре с «Вечерней Москвой» криминалист, бывший сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов предположил, что ограбление могло быть инсценировкой. Пойти на такой шаг, утверждает он, Марина Коташенко могла, чтобы скрыть часть имущества покойного супруга.

Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Он был наставником проекта «Голос» Первого канала — сначала с 2012 по 2015 год, а в 2017 году вернулся в проект.