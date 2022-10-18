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Музей городского хозяйства Москвы провел более 1,5 тысячи экскурсий и квестов за полгода

Александр Афонин
Город
Музей городского хозяйства Москвы провел более 1,5 тысячи экскурсий и квестов за полгода
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, проспект Мира, 119с5 Карта всех событий

За последние полгода сотрудники Музея городского хозяйства столицы провели более 1,5 тысячи экскурсий и квестов. Об этом во вторник, 18 октября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что 18 октября музей посетил юбилейный, 100-тысячный посетитель. Им оказалась Ирина из Ижевска. Она пришла в учреждение вместе с мамой и детьми. В качестве подарка им вручили памятный сертификат, сувениры и провели для гостей экскурсию.

— Мне понравилось, что тема городского хозяйства показана с помощью интерактива. Девочки не могли оторваться от игр, а больше всего им запомнилась роботизированная рука, делающая фото в цветочной фотобудке. Мы провели на выставке больше полутора часов, и жаль было уходить, — цитирует Ирину Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Накануне сообщалось, что в столице 28 октября стартует выставка «Святослав Рихтер. Театральный роман», которая пройдет в мемориальной квартире пианиста. В экспозиции будут представлены скульптурные портреты и рисованные шаржи известных художников. Кроме того, посетители смогут увидеть письма, музыкальные рукописи и уникальные фотографии из личного архива Рихтера.

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