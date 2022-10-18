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В Госдуме в I чтении приняли законопроект о поддержке мобилизованных предпринимателей

Евгений Жуков
Общество
В Госдуме в I чтении приняли законопроект о поддержке мобилизованных предпринимателей
Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума Российской Федерации приняла в I чтении законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных учредителей малого и среднего бизнеса. Об этом во вторник, 18 октября, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, мобилизованные предприниматели должны быть уверены: «их семьи не бросят, а бизнес продолжит свою работу».

Данный законопроект дает возможность оформлять кредитные каникулы призванным на военную службу предпринимателям, которые являются единственными участниками ООО (обществ с ограниченной ответственностью).

Кроме того, названная инициатива также предусматривает продление срока кредитных каникул на время нахождения мобилизованного на лечении в медорганизации, сообщается на сайте Госдумы.

До этого стало известно, что участники добровольческих формирований получат отсрочку от мобилизации в период призыва, в военное время и при операциях армии за пределами РФ. Отсрочка добровольцам также полагается при возникновении вооруженных конфликтов и при проведении контртеррористических операций.

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