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Овечкин забил на первой минуте матча НХЛ в 11-й раз за карьеру

Георгий Соланович
Спорт
Овечкин забил на первой минуте матча НХЛ в 11-й раз за карьеру
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Российский хоккеист Александр Овечкин в 11-й раз за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) забил на первой минуте матча. Знаменательное событие произошло в матче Washington Capitals против Vancouver Canucks.

Игра закончилась со счетом 6:4 в пользу Capitals. Овечкин в победном матче оформил дубль и отдал две голевые передачи. Первую шайбу он забросил уже на 56-й секунде.

Теперь суммарно на счету российского спортсмена 1415 результативных очков. По итогам игры его признали звездой матча.

До этого сообщалось, что Овечкин вышел на третье место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов за всю историю лиги. Россиянин тогда довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 767. Также Овечкин опередил чеха Яромира Ягра, который за все время регулярных чемпионатов забросил 766 шайб.

При этом российский форвард вышел на 23-е место в списке бомбардиров НХЛ всех времен. Таким образом, капитан «Вашингтона» обошел Бретта Халла (1391 очко в 1269 матчах) и занял чистое 23-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времен.

Хоккей Александр Овечкин НХЛ
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