СПЧ ООН заявил о минимум двух преступлениях ВСУ против военнопленных из России

Фото: МИД РФ

Украинские военнослужащие в марте этого года совершили минимум два военных преступления в отношении российских военнопленных. Об этом свидетельствуют данные доклада комиссии СПЧ ООН по расследованию на Украине, опубликованном во вторник, 18 октября.

— Комиссия также задокументировала два случая, когда украинские вооруженные силы стреляли, ранили и пытали захваченных в плен солдат российских вооруженных сил, что является военными преступлениями, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после захвата солдат они получают статус военнопленных. Это, в свою очередь, дает им защиту, предусмотренную международным гуманитарным правом. Несмотря на это, специалисты зафиксировали случаи ранений и казни.

Так, первый инцидент произошел в период с 24 по 26 марта, когда солдаты ВСУ выстрелили в ноги трем захваченным российским военнослужащим в Харьковской области. Второй случай произошел в Киевской области 29 марта. Тогда украинский военный трижды выстрелил с близкого расстояния в уже раненого солдата из России, а также выложил ролик со следами казни, передает РИА Новости.

10 октября сообщалось, что глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев направил обращения Верховному комиссару ООН по правам человека, Совету Европы, ОБСЕ, Международному комитету Красного Креста, Amnesty International, Европейскому совету и Европарламенту из-за казни мирных жителей под Купянском.