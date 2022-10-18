Санитар пансионата, подозреваемый в убийстве пенсионера в Подмосковье, арестован

Фото: СК РФ

Россия, Московская область, городской округ Подольск, посёлок Александровка Карта всех событий

Московский областной суд арестовал санитара подмосковного пансионата по подозрению в убийстве пенсионера. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 18 октября.

По версии следствия, 12 октября 27-летний подозреваемый, сотрудник пансионата, несколько раз ударил постояльца по голове, после чего схватил пенсионера за шею и задушил.

На допросе задержанный во всем признался и рассказал подробности совершенного преступления.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

Убийство, о котором идет речь, произошло в пансионате для пожилых, расположенном в поселке Александровка Подольского городского округа. 14 октября стало известно, что в учреждении обнаружили тело постояльца без признаков насильственной смерти. Позже выяснилось, что мужчину удушили.