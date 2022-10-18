«Я же не Агата Муцениеце»: Ивлеева заявила, что не простит измену партнера

Фото: YouTube / Galich Ida

Телеведущая Анастасия Ивлеева заявила, что не сможет простить измену своему партнеру. По словам блогера, неверный человек не заслуживает второго шанса.

По словам Ивлеевой, если вторая половинка изменила первый раз, значит, изменит и второй. Партнеру, подчеркнула телеведущая, не нужно делать никаких поблажек.

После этих слов блогер вспомнила развод актрисы Агаты Муцениеце с артистом Павлом Прилучным и, видимо, решила подшутить над бывшими супругами.

— Почему вы у меня решили спросить об этом? Я же не Агата Муцениеце, — сказала Ивлеева на YouTube-шоу «Вопрос ребром».

В конце сентября Муцениеце впервые прокомментировала перемены в личной жизни экс-супруга Павла Прилучного. Она рассказала, что была не готова к тому, что артист так быстро женится во второй раз. Знаменитость узнала о его свадьбе с коллегой Зепюр Брутян от знакомых. Артистка отметила, что ее расстроило недавнее интервью Прилучного, во время которого он сделал несколько неприятных для нее заявлений об их браке и о разводе.

Тем не менее Муцениеце все же обратилась к молодоженам и пожелала им счастья.