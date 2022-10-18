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Обама заявил о необходимости определить рамки поддержки Киева во избежание конфликта с РФ

Георгий Соланович
В мире
Обама заявил о необходимости определить рамки поддержки Киева во избежание конфликта с РФ
Фото: whitehouse

Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама заявил, что Вашингтону следует определить границы поддержки Украины, чтобы избежать открытого противостояния с Россией.

— Мы должны честно сказать Украине, что мы можем сделать, а что нет. США, НАТО и остальные должны самостоятельно определить линии, исходя из расчета, что конфликт России и Украины может перерасти в эскалацию между Россией, США и НАТО, — сказал Обама в интервью YouTube-каналу Pod Save America.

По его словам, США и их союзники должны решить, какое оружие отправлять Киеву и «каким способом происходит поддержка». При этом сам бывший президент Штатов отказался проводить «красную линию».

До этого генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс заявил, что украинская армия даже месяца не продержится без военной помощи США и НАТО. Он отметил, постоянная военная поддержка Киева вместо поиска дипломатического решения конфликта является ошибкой НАТО. Также Саймс усомнился в целесообразности предоставления Украине права вето на любые соглашения Москвы и Вашингтона, касающиеся конфликта.

Украина Россия США Барак Обама
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