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Украинская армия не продержится без военной помощи США и НАТО даже месяц. Такое мнение выразил издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс.

— Правительство Владимира Зеленского полностью зависит от беспрецедентной военной, финансовой и политической помощи США и НАТО, без которой Украина не смогла бы продержаться под натиском России и месяц, — отметил он.

По словам Саймса, постоянная военная поддержка Украины вместо поиска дипломатического решения конфликта является ошибкой НАТО. Также он усомнился в целесообразности предоставления Киеву права вето на любые соглашения Москвы и Вашингтона, касающиеся Украины.

До этого израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай высказал мнение, что Израиль должен начать поставки военной помощи Украине. По его мнению, теперь местным властям необходимо следовать примеру США и остальных стран Североатлантического альянса.

В свою очередь зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Израиль сделает огромную ошибку, если начнет поставлять оружие на Украину. Такой шаг станет опрометчивым для страны и испортит межгосударственные отношения с Россией, считает он.