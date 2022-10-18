Медведев призвал совершенствовать целевое обучение ученых из-за технологической блокады

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Санкции и технологическая блокада Российской Федерации сохранятся «на неопределенное время». Об этом во вторник, 18 октября, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

На заседании межведомственной комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций он обозначил меры, необходимые для улучшения подготовки специалистов в биологической сфере.

По словам Медведева, при условии совершенствования и модернизации подходов к учебной практике подготовку профильных специалистов в биомедицине и биоинформатике удастся реализовать даже в условиях санкционного режима.

Помимо этого, он подчеркнул, что нужно активнее привлекать работодателей к их подготовке, совершенствовать систему целевого обучения, а также более гибко подходить к образовательным программам — с учетом запросов рынка, передает ТАСС.

До этого заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала про разработку инновационной платформы виртуальной реальности VR Medica, которая поможет специалистам в сфере медицины оттачивать профессиональные навыки.