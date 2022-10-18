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Продюсер Бабичев предсказал возможный закат карьеры SHAMAN из-за однотипных песен

Дарья Сорокина
Общество
Продюсер Бабичев предсказал возможный закат карьеры SHAMAN из-за однотипных песен
Фото: АГН Москва

Продюсер Евгений Бабичев предсказал возможный закат карьеры певца Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, из-за однотипных песен. При этом продюсер отметил последнюю композицию SHAMAN «Вызов», наполненную патриотизмом, борьбой за свободу и справедливость.

Бабичев считает, что певцу следует перестать бить в одну точку и искать новые пути для развития творчества.

— Песня «Вызов» достаточно драйвовая, сильная по духу. Наверное, она даже может кого-то на что-то мотивировать. Но вот какую проблему я увидел. Если рассматривать песню как отдельный трек, то очень даже неплохо. Но в канве того, что он делал даже за этот год, я рассматриваю это как продолжение все той же линии: одна из песен на одну тему, одного настроения. Мне видится это большой проблемой. Потому что, если ты хочешь удержаться, надо показывать себя в ином ключе, — сказал он.

Подобная проблема была у многих звезд отечественного шоу-бизнеса. Они цеплялись за определенную тематику, поэтому их имена давно забылись, отметил продюсер в беседе с изданием «Слово и Дело».

14 октября в эксклюзивной беседе с «Вечерней Москвой» музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объяснил внезапную популярность певца SHAMAN. По его словам, автор популярного ныне хита «Я русский» шел к успеху через очень тернистый путь.

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