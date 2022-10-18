Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Проходила с пластырем и швами»: Подольская получила травму на съемках «Ледникового периода»

Дарья Сорокина
Общество
«Проходила с пластырем и швами»: Подольская получила травму на съемках «Ледникового периода»
Фото: АГН Москва

Наталья Подольская получила серьезную травму во время съемок нового сезона шоу «Ледниковый период». На репетиции с фигуристом Дмитрием Соловьевым певица упала лицом об лед. Об этом стало известно во вторник,18 октября.

— Не без травм. Рассечение подбородка, три шва. Это было в самом начале проекта, — поделилась Наталья.

При этом Подольская не думает отказываться от участия в шоу. Превозмогая боль, она продолжает тренировки.

— Десять дней проходила с пластырем и швами. Очень благодарна своей семье за то, что не отговаривала меня оставить проект, — заключила артистка.

На данный момент певицу ничего не беспокоит. Подольская продолжает готовить новые номера и намерена дойти до финала, подчеркнули в StarHit.

15 октября телеведущая Регина Тодоренко покормила маленького сына грудью на съемочной площадке ледового шоу. Фанаты звезды разделились во мнениях. Одна сторона восхищается тем, как Тодоренко умело совмещает материнские обязанности с развитием карьеры. Другая часть осудила телеведущую за интимный процесс кормления грудью в общественном месте.

Знаменитости Шоу Травмы Наталья Подольская
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Все мнения
О проекте