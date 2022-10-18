«Проходила с пластырем и швами»: Подольская получила травму на съемках «Ледникового периода»

Фото: АГН Москва

Наталья Подольская получила серьезную травму во время съемок нового сезона шоу «Ледниковый период». На репетиции с фигуристом Дмитрием Соловьевым певица упала лицом об лед. Об этом стало известно во вторник,18 октября.

— Не без травм. Рассечение подбородка, три шва. Это было в самом начале проекта, — поделилась Наталья.

При этом Подольская не думает отказываться от участия в шоу. Превозмогая боль, она продолжает тренировки.

— Десять дней проходила с пластырем и швами. Очень благодарна своей семье за то, что не отговаривала меня оставить проект, — заключила артистка.

На данный момент певицу ничего не беспокоит. Подольская продолжает готовить новые номера и намерена дойти до финала, подчеркнули в StarHit.

15 октября телеведущая Регина Тодоренко покормила маленького сына грудью на съемочной площадке ледового шоу. Фанаты звезды разделились во мнениях. Одна сторона восхищается тем, как Тодоренко умело совмещает материнские обязанности с развитием карьеры. Другая часть осудила телеведущую за интимный процесс кормления грудью в общественном месте.