Реставрация памятника Минину и Пожарскому на Красной площади подходит к концу

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Красная площадь, 7 Карта всех событий

Специалисты завершают работы по реставрации памятника Минину и Пожарскому, расположенного на Красной площади в Москве. Об этом во вторник, 18 октября, сообщили в пресс-службе Государственного исторического музея.

— В настоящее время на памятнике установлены временные леса для проведения завершающих работ по скульптурной группе и постаменту. Реставраторы устраняют герметическую целостность отмостки с бордюром вокруг памятника, с помощью спецтехники ведется укладка плит и блоков бордюра отмостки, — говорится в сообщении.

На данный момент специалисты окончили работы по усилению фундамента памятника. До конца октября будет завершена полировка гранитного постамента, золочение букв и выполнено благоустройство прилегающей территории, отметили в Telegram-канале «Исторический музей. Официально».

13 июля, после восстановительных работ, соблюдая все меры предосторожности, памятник Минину и Пожарскому установили на прежний постамент. Корреспондент «Вечерней Москвы» присутствовал при возвращении памятника на Красную площадь.